«Coltello puntato in faccia mentre mi ripuliva casa». Perugia: bloccati banda tra Pila e Ferro di Cavallo

Ultimo aggiornamento: 10:26

PERUGIA - Guerra alle bande dei furti. E dopo i banditi messi in fuga tra San Martino in Campo e San Nicolò di Celle, un'altra banda è stata intercettata dalla polizia a Ferro di Cavallo nell'ambito dei controlli intensificati dalla questura per prevenire gli assalti nelle case.Nel pomeriggio di domenica, a Madonna Alta, una volante nota una Bmw con a bordo tre uomini sospetti, decidendo di procedere al controllo. Alla vista degli agenti l’auto inizia ad accelerare fino ad imboccare il raccordo autostradale; gli agenti avviano un inseguimento che prosegue anche dopo che la vettura rientra in città, dallo svincolo di Ferro di Cavallo.Qui, grazie anche all'intervento di un'altra volante, l’auto viene bloccata in via delle Caravelle: i banditi all'interno non oppongono resistenza e vengono ammanettati dagli agenti. I poliziotti trovano e sequestrano un passamontagna, due cacciaviti ed un coltello. La banda viene portata in questura e le indagini proseguono anche con gli investigatori della squadra mobile.Dalla perquisizione della Bmw ecco uscire alcuni oggetti d’oro all'interno di un cofanetto, che gli investigatori stabiliscono essere stati rubati qualche giorno prima a Pila. Un evento anche violento, dal momento che in quella circostanza uno dei ladri era stato sorpreso dal proprietario mentre rientrava in casa e il bandito era riuscito a scappare soltanto puntandogli un coltello in faccia. Quel coltello che i poliziotti hanno ritrovato all'interno dell'auto bloccata. Anche grazie al riconoscimento della vittima, il bandito che ha usato il coltello per la fuga è stato posto in stato di fermo per rapina: si tratta di un albanese di 26 anni. Denunciati in concorso per rapina, ricettazione e porto di oggetti atti a offendere gli altri due, suoi connazionali, di 21 anni.