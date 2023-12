Giovedì 14 Dicembre 2023, 07:00

PERUGIA - Idee chiare e voglia di entrare subito in connessione con la nuova realtà. Ecco Maria Assunta Ghizzoni, nuovo dirigente della squadra mobile, prima donna a ricoprire questo incarico alla questura di Perugia e un curriculum di assoluto livello maturato soprattutto a Firenze tra lotta allo spaccio, alla criminalità di strada e da ultimo alle infiltrazioni delle mafie.

Ha preso servizio lunedì in sostituzione di Gianluca Boiano e mostra di essere già operativa. «Sono molto contenta di questo incarico che mi auguro di svolgere in modo importante dice Ghizzoni -. Sarà fondamentale conoscere il territorio, raccoglierne criticità e anche spunti dai cittadini. Sempre sotto la direzione della Procura, l’obiettivo è quello di dare risposte efficaci sia allo spaccio di droga che ai furti, reati che impattano tantissimo sulla popolazione. E anzi posso dire che soprattutto in vista del Natale l’attenzione sotto il profilo dei furti sarà altissima. Ma ovviamente non possiamo fermarci qui, perché il livello di prevenzione dovrà essere massimo anche per i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e dunque per forme di criminalità più nascoste e latenti. Ma sarà ugualmente altissima la mia attenzione al contrasto della violenza di genere. Sono onorata di essere la prima dirigente donna della squadra mobile, soprattutto però sono onorata di dirigerla».

Il questore Fausto Lamparelli si dice «molto contento dell’assegnazione che abbiamo avuto. Maria Assunta Ghizzoni ha una lunga esperienza nella polizia giudiziaria. Proseguirà quanto di buono la squadra mobile di Perugia ha fatto in questi anni. Ha un curriculum molto molto serio».

Entrata in polizia nel 2005, dopo il corso biennale alla scuola superiore di polizia, Maria Assunta Ghizzoni è stata assegnata alla questura di Biella, dove ha assunto, quale primo incarico, la dirigenza della squadra mobile. Dopo una parentesi, dal 2010 al 2011, al compartimento della polizia ferroviaria Toscana, ad aprile del 2011 è stata trasferita alla questura di Firenze dove ha ricoperto l’incarico di vicedirigente delle volanti. Nel febbraio del 2013 è stata trasferita alla squadra mobile dove, negli anni, ha assunto la responsabilità della sezione contrasto al crimine diffuso, di quella antidroga, di quella reati contro la persona ed è stata dirigente della sezione criminalità organizzata e vicedirigente della squadra mobile. Nel 2022 ha assunto l’incarico di direttore della sezione investigativa del servizio centrale operativo di Firenze, responsabile delle investigazioni a livello distrettuale sui reati di competenza della direzione distrettuale antimafia.