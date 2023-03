Perugia, assalto in villa a Sant'Andrea d'Agliano: banditi in fuga con gioielli e orologio da 50mila euro

PERUGIA - Un’area che sembra progressivamente allargarsi, e un’allerta che giocoforza è ancora attuale. L’allerta è quella sul fronte furti, e l’ultimo assalto a mettere paura è quello subito dai proprietari di una villa nella zona di Sant’Andrea d’Agliano.

A richiedere l’intervento della polizia, nella serata di venerdì, è stato il vicino della famiglia presa di mira che, dopo aver sentito il suono dell’antifurto, inizialmente ha pensato ad un falso allarme per poi accorgersi dell’intrusione di alcune persone nell’abitazione vicina. Gli agenti, giunti sul posto, hanno preso contatti con la proprietaria - sopraggiunta poco dopo - e hanno constatato che gli intrusi si erano dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Dal sopralluogo dei poliziotti è emerso che i banditi, dopo aver svitato delle lampadine per non farsi notare, avevano forzato le persiane blindate e la serratura di una portafinestra riuscendo ad introdursi all’interno della villa.



Il primo riscontro della padrona di casa ha permesso di appurare la sottrazione di alcuni monili d’oro, preziosi e un orologio di lusso per un valore di circa 50mila euro. Dopo aver richiesto l’intervento del personale della polizia scientifica per i rilievi del caso, gli agenti hanno invitato la donna a portarsi presso gli uffici della questura per presentare querela.Sono in corso le indagini polizia per risalire agli autori del furto.

Ma purtroppo, come detto, l’allerta resta alta. Perché l’abitazione presa di mira non è molto distante dalla zona di Balanzano, dove negli ultimi giorni i residenti hanno segnalato diversi furti, e ovviamente neanche a quella di Ponte San Giovanni dove giovedì sera i carabinieri hanno intercettato e inseguito un’auto con a bordo tre persone che, dopo essere finite contro un muro, sono scappate a piedi: molto probabilmente si tratta di tre banditi in azione per fare qualche furto nella zona.