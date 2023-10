Lunedì 30 Ottobre 2023, 07:00

PERUGIA - Tre quartieri sotto scacco dei ladri. Tre quartieri in cui negli ultimi giorni, e specialmente nel fine settima appena concluso, è scattato l’allarme per le scorribande dei ladri.

Da qualche giorno l’allerta per i furti corre forte nella zona tra via Settevalli e Prepo. Vengono infatti segnalati dai residenti dei movimenti strani e si ha notizia come i ladri abbiano colpito nella tarda serata di sabato. L’area critica è stata individuata, anche stando alle chat dei residenti, nella zona in cui si intersecano proprio Prepo e via Settevalli. «Occhio che mi sono trovato i ladri in casa e sono scappati» ha raccontato un residente per mettere poco dopo le ventuno di sabato per mettere in guardia i vicini di casa e chi vive in zona. Altre segnalazioni in questi giorni sono arrivate da altre abitazioni sempre in zona, ed è quindi inevitabile come l’allerta per i furti stia aumentando con il passare delle ore.

Allerta per i furti anche nella zona di Ponte San Giovanni, dove sempre nella notte tra sabato e domenica le volanti della polizia hanno svolto alcuni interventi dopo le richieste di intervento arrivate alla sala operativa della questura e relative proprio a furti.

Non tanto lontano da lì, ed esattamente nella zona di Balanzano, da diversi giorni i residenti segnalano la presenza di un’auto sospetta con a bordo personaggi altrettanto sospetti. Un’auto bianca con targa straniera che ha attirato l’attenzione al punto che anche in questo caso i social diventano strumento privilegiato per allertare più persone possibile a fare la massima attenzione.

PERIODO CRITICO

Del resto va sottolineato come dal cambio di orario è ufficialmente partito il periodo dell’anno che, assieme alle due settimane a cavallo di Ferragosto, rappresenta il momento del picco massimo dei furti. E se va dato atto che i numeri relativi ai raid andati a segno e tentati sono sicuramente in netto calo rispetto a qualche anno fa, è pur vero che il fenomeno è ancora particolarmente vivo e sentito se si considera che nella recente relazione sull’andamento della criminalità a Perugia il procuratore capo Cantone ha formalizzato in 7mila procedimenti contro ignoti e oltre 500 contro noti le cifre dell’ultimo anno per quanto riguarda i furti.

Un periodo storicamente critico perché l’aumento delle ore di buio, specie nella fascia pomeridiana-serale, si incrocia con un periodo in cui tra luna park, Fiera dei Morti e inizio ormai sempre più anticipato di shopping e attrazioni pre natalizie offrirà molti momenti per uscire di casa. Oltre ai super controlli delle forze dell’ordine saranno dunque necessari attenzione e accorgimenti da parte dei cittadini.