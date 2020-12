Prima il furto, poi un colpo di pistola: Perugia, notte di terrore a San Martino in Campo

PERUGIA - Un furto, l'arrivo della polizia, un colpo di pistola, un bandito a terra: momenti terribili nella notte tra lunedì e martedì a san Martino in Campo, con i residenti della frazione terrorizzati dalle fasi concitate dell'arresto. Tutto parte da una segnalazione al 113 di un furto in atto in un negozio. Velocissimo l'arrivo sul posto da parte degli agenti della squadra volante, che sorprendono i due banditi ancora intenti a portare via la merce.

A quel punto succede qualcosa, ancora in fase di ricostruzione. Di certo c'è che dalla pistola d'ordinanza di uno dei due agenti parte un colpo che ferisce uno dei due malviventi. A quel punto i due banditi vengono arrestati e nel frattempo vengono allertati i soccorsi. L'uomo, portato subito in ospedale e operato d'urgenza, al momento non risulta in pericolo di vita.

Come detto, sono ancora in atto gli accertamenti del caso sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.

