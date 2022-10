Furti: sos a Ferro di Cavallo e Ponte Felcino. Banditi con la pala contro le telecamere

Un uomo, il volto coperto da una specie di mascherina e un cappuccio che scoprono soltanto gli occhi, in mano una pala puntata contro la telecamera di sicurezza che inquadra il giardino di una casa. La punta di quella pala a coprire non solo le immagini, ma anche a tentare di metterla sostanzialmente fuori uso: questi, i circa 60 sessanta secondi di riprese condivise da un residente della zona di Ponte Felcino, che ha scelto anche la via dei social per mettere tutta la zona fino a Villa Pitignano in guardia dai possibili assalti di uno o più ladri in azione.

L’orario dell’assalto è fissato intorno alle 19, orario tipico in questa fase dell’anno in cui con il farsi buio a metà pomeriggio i ladri scelgono di entrare in azione quando hanno la certezza o la massima probabilità che i proprietari delle case ancora non siano rientrati dal lavoro. Secondo quanto si apprende, il furto in questione non sarebbe andato a segno ma l’allerta resta comunque alta.

Altri assalti, anche in questo caso condivisi via social, nella zona di Ferro di Cavallo. Così come a Ponte Felcino, i ladri sono entrati in azione nel tardo pomeriggio-prima serata e l’invito è quello di prestare la massima attenzione.