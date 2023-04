Martedì 11 Aprile 2023, 07:05

PERUGIA - Una nonna coraggiosa. Che non ci ha pensato un secondo a fare quello che poteva per evitare che i ladri in casa le portassero via oggetti preziosi, a livello economico ma anche affettivo. Una storia che, assieme ai controlli specifici disposti dal questore Giuseppe Bellassai nel week end lungo di Pasqua, significano come il mese dei Ponti (ad aprile ci saranno almeno altri due fine settimana lunghi) può far significare una ripresa dell’allerta furti.



A TU PER TU

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta spaccano la finestra e si introducono all’interno di un’abitazione, ma non fanno i conti con la resistenza della padrona di casa, 76enne, la cui azione repentina ha costretto i ladri alla fuga. Secondo quanto si apprende, la donna, allarmata da alcuni rumori provenienti dal bagno, e in particolare quelli provocati dalla forzatura di un infisso, si è insospettita e si è avvicinata per capire cosa stesse succedendo. A quel punto ha percepito in maniera netta la presenza di alcune persone e ha iniziato a gridare perché spaventata e perché anche ha capito come l’unico modo per salvarsi e salvare la sua casa fosse quello di fare rumore. Tanto che infatti i ladri hanno deciso di darsela subito a gambe.



Dopo averli sentiti uscire, la donna ha chiamato la polizia. Gli agenti del commissariato di Foligno sono immediatamente giunti sul posto ed effettivamente hanno trovato una finestra forzata. Sono in corso le indagini della polizia per risalire agli autori del tentato furto. Il personale del commissariato, guidato dal vicequestore Adriano Felici, sta portando avanti senza soluzione di continuità la quotidiana azione di prevenzione e repressione dei reati.



PREVENZIONE

La parola decisiva infatti è proprio quella: prevenzione. Anche perché non è certo impresa facile quella di trovare i ladri in azione in una determinata zona. Per questo che nel fine settimana di Pasqua appena concluso, il questore Giuseppe Bellassai ha disposto importanti controlli del territorio proprio per tentare di fermare eventuali batterie di ladri prima che potessero entrare in azione.



Controlli specifici che si sono concretizzati soprattutto lungo grandi vie di comunicazione, che la statistica racconta essere nella maggior parte dei casi via d’accesso e di fuga delle bande dei ladri. Così tra Pasqua e Pasquetta gli agenti della polizia stradale hanno messo in campo 36 pattuglie. Lungo le principali arterie stradali e autostradali, i poliziotti hanno identificato 291 persone e controllato 221 veicoli, accertando 149 infrazioni al Codice della Strada di cui 78 per eccesso di velocità, 9 per mancato utilizzo delle cinture e 8 per utilizzo di cellulari alla guida.

Detto anche dei 231 passeggeri controllati e dei 10 treni scortati nelle stazioni dagli agenti della Polfer e delle 1902 persone controllate in arrivo e in partenza all’aeroporto di Sant’Egidio, è chiaro come certi dispositivi dovranno necessariamente essere rimessi in pista nelle prossime settimane, quando si verificheranno altri ponti importanti. Come quello che andrà da sabto 22 a martedì 25 aprile o come quello che andrà da sabato 29 aprile a lunedì primo maggio. Giorni in cui è ipotizzabile come molte persone decidano di andare a passare qualche giorno di vacanza o anche solo di fare qualche gita fuori porta. Giorni in cui sarà necessario da parte delle forze tenere alta l’attenzione sul fronte furti ma anche da parte dei cittadini. In questo senso la collaborazione con i vicini e l’evitare di dare troppe informazioni sui social possono essere decisive.