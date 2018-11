A Narni dall’inizio del 2018 si è verificato un alto numero di furti ai danni di alcune e aziende che hanno la loro sede nell’area industriale di Narni Scalo. In particolare, negli ultimi 20 giorni sono stati perpetrati 9 furti ai danni di attività commerciali in via Flaminia Ternana e che hanno interessato sia veicoli commerciali, che attrezzatura varia ed apparecchiature per la lavorazione del ferro e delle materie prime. Dal punto di vista investigativo, l’immediata ed incessante attività d’indagine svolta dai carabinieri di Narni e Amelia ha permesso di rinvenire nei giorni scorsi nel napoletano gran parte della refurtiva che è stata restituita ai legittimi proprietari. Con la raccolta di elementi di responsabilità a carico di alcuni soggetti resisi autori di svariati furti sia in Umbria che nel Lazio.

