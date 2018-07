CITERNA - Una giovane donna di 20 anni è morta domenica sera poco dopo le 22 in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada che collega Vingone a Pistrino nel territorio del comune di Citerna. Sul posto il 118, vigili del fuoco e carabinieri di Città di Castello per i rilievi del caso. Quando i soccorsi sono arrivati per l'automobilista non c'era più nulla da fare. La giovane era nata a Sansepolcro. Ferito lievemente l'amico che era in auto con la giovane vittima.

Domenica 22 Luglio 2018



