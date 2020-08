Accende barbecue con l'alcol, donna ustionata: è gravissima

MARSCIANO - Sono gravi le condizioni di una donna di 48 anni, residente nel comune di Marsciano che nella tarda serata di martedì è rimasta vittima di un grave incidente domestico. La donna mentre stava azionando il barbecue utilizzando l'alcol è rimasta gravemente ustionata in più parti del corpo ed è stata trasferita in ospedale dagli operatori del 118 in codice rosso. Le condizioni della pazienti sono gravi, riferisce una nota dell’ospedale per l’estensione delle ustioni in più parti del corpo di primo e secondo grado. La prognosi è riservata. Nella notte è ststa trasferita in un ospedale specializzato per grandi ustionati. © RIPRODUZIONE RISERVATA