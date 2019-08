CITTA' DI CASTELLO - Un intervento della massima delicatezza, concluso nel modo migliore. Perché i vigili del fuoco portano il soccorso non solo alle persone, ma anche agli animali in difficoltà.



La squadra di Città di Castello è intervenuta intorno alle 21 di domenica sera a Cerbara per un incendio che ha interessato una struttura dove erano ricoverati alcuni animali, tra questi c'erano tartarughe, un falco, un gufo e alcuni pappagalli.



Le fiamme erano già partite all'arrivo dei pompieri, ma in tempi rapidi sono riusciti a bloccarle con gli animali che sono stati poi subito messi in sicurezza. Purtroppo una poiana non è sopravvissuta ma tutti gli altri stanno bene. Sulle cause dell'incendio, le prime ricostruzioni parlano di una natura accidentale e probabilmente legata a un cortocircuito. Sul posto anche i carabinieri.