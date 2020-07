Terni, la città ha detto addio a Mino Valeri, uomo di cultura e collaboratore storico de "Il Messaggero"

TERNI Questa mattina la città ha detto addio a Mino Valeri, insegnante, critico d'arte, uomo di cultura e collaboratore storico de "Il Messaggero". Con una cerimonia che ha dovuto rispettare le normative previste dall'emergenza Coronavirus, si sono stretti per l'ultimo saluto a Mino Valeri i familiari ma anche tantissimi amici e colleghi e le istituzioni. Per il Comune presente il vice sindaco Andrea Giuli.

Valeri era molto conosciuto nell'ambiente artistico non solo cittadino per aver curato una lunga lista di mostre ed esposizioni, firmando altrettanti cataloghi e volumi. Valeri è stato anche direttore responsabile di radio Tna, emittente della diocesi. Il sindaco di Terni Leonardo Latini ha quindi espresso cordoglio per la scomparsa di Valeri. <Ha trasmesso a chi lo ha conosciuto e a chi ha letto le sue opere e articoli - ha detto - l'amore per Terni e il rispetto per le sue opere d'arte».

