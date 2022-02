Funerali in diretta streaming. A Orvieto si può

Nell'era del Covid anche l'ultimo saluto ai propri cari può essere complicato, così a Orvieto una impresa di onoranze funebri ha pensato di offrire la diretta streaming dei funerali. Il servizio, totalmente gratuito, è stato pensato e messo in piedi fin dal primo, lunghissimo, lockdown ma ancora oggi viene richiesto.

«Consci dell’importanza di vivere un lutto sentendo la vicinanza delle persone più care – spiega Andrea Scopetti, titolare di una delle agenzie funebri che operano sul territorio orvietano - abbiamo pensato ad una modalità che preservasse almeno in parte questo aspetto. Fin dai primi momenti ci siamo trovati a dover gestire funerali a cui non tutti i parenti potevano assistere – spiega – a causa delle norme antiCovid, per molto tempo è stato anche impossibile viaggiare e con le regioni chiuse è capitato che i familiari di un defunto non riuscivano a spostarsi per le esequie del proprio caro. Così abbiamo pensato di fornire un servizio in più; laddove necessario abbiamo proposto la diretta streaming del funerale o della benedizione.»

Molti comuni, tra cui anche Orvieto, e ancora varie diocesi, tra cui quella di Orvieto-Todi, ancora oggi non permettono l'esecuzione della cerimonia in chiesa per un defunto per Covid ma solo una benedizione della salma da effettuarsi direttamente al cimitero prima della tumulazione o presso i centri dedicati prima della cremazione. «In questi casi i familiari presenti sono pochissimi – continua Scopetti – per cui anche per questo ultimo saluto condizionato dal Covid quando non ci può essere il tradizionale funerale, offriamo la diretta della benedizione. Spesso, purtroppo, anche i familiari della persona deceduta si trovano a casa, o peggio in ospedale, a lottare con il Covid e non potrebbero comunque essere presenti.»

Ma i casi sono davvero i più diversi e la diretta dei funerali comincia a diventare uno strumento in più per essere vicini ai propri familiari quando fisicamente non è possibile: «La possibilità di assistere alla cerimonia funebre tramite web – spiega ancora il titolare - va incontro anche a tutti coloro che, a causa del forte impatto emotivo, magari non riescono a gestire l’evento in presenza, o a chi si trova all'estero, o comunque lontano e non riesce per mille motivi a essere presente. Seguire il funerale in diretta streaming mantiene intatta la dimensione intima consentendo a chiunque di parteciparvi, così da recare conforto a chi ha subìto la perdita».

Il tutto è gestito con grande attenzione e cura: «Il nostro è un lavoro che non può prescindere dalla attenzione, dalla cura, dalla massima discrezione, vicinanza, assistenza – conclude Scopetti – per cui anche la diretta streaming, seppur strumento nuovo, deve necessariamente seguire la nostra linea. La proponiamo nei casi dove capiamo ci sia bisogno, eseguiamo la diretta dal nostro sito web ma forniamo il link per accedervi solo a chi lo chiede. Nessun filmato resta visionabile dopo la fine della cerimonia, nessuna persona, oltre ai familiari o amici che lo richiedono può essere ammesso alla visione. Il nostro vuole essere un servizio sociale, non certo una spettacolarizzazione del momento più privato e delicato della vita di una famiglia.»