TERNI Nella mattinata del 19 maggio, gli uomini della Polizia Ferroviaria di Terni hanno rintracciato in stazione un giovane extracomunitario di origine egiziana, fuggito da una casa famiglia della provincia di Perugia.

Il ragazzo, diciassettenne, si trova in Italia già da anni ed è noto alle Forze dell’Ordine per vari reati e “abitudine a scomparire” e, essendo minorenne e non avendo congiunti nel nostro Paese, gode della tutela particolare riservata dal nostro Ordinamento ai minorenni .

Perciò viene affidato a case famiglia che si occupano di lui ma dalle quale è solito allontanarsi frequentemente, generalmente per raggiungere la Capitale. Ma questa mattina la sua fuga ha avuto breve durata: notato dagli uomini della di Polizia Ferroviaria, è stato identificato e trattenuto in ufficio il tempo necessario al sopraggiungere degli assistenti sociali, ai quali è stato affidato.

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:47



