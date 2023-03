Girava con un fucile in spalla in un parcheggio, denunciato

TERNI La mattina di sabato 18 marzo è stata segnalata al numero d’emergenza la presenza di un uomo con un fucile a tracolla che sia aggirava nel parcheggio di Via Ettore Proietti Divi, cosa che ha naturalmente allarmato i passanti.Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti immediatamente e hanno avvicinato l’uomo, che non è sembrato essere presente a se stesso; dopo aver tentato vanamente di instaurare un dialogo, sono riusciti a distrarlo e a sfilargli dalla spalla il fucile, che portava a tracolla inserito nella custodia, sottoponendolo a sequestro.

Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza, è emerso che l’uomo risultava detentore di altre armi e di licenza, scaduta però lo scorso gennaio. Gli agenti hanno quindi provveduto, ai sensi dell’art. 39 del Tulps all’immediato ritiro cautelare delle armi in suo possesso e della licenza. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi ed è stato proposto alla Prefettura per l’emissione del provvedimento di divieto di detenzione armi.