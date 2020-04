Mario Frustalupi, l'Orvietana costretta ad annullare il torneo alla memoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era il 14 aprile 1990 quando in un tragico incidente stradale, nei pressi di San Salvatore Monferrato (Alessandria), sull'Autostrada A26 Voltri-Sempione, mentre stava raggiungendo la famiglia che stava trascorrendo le vacanze pasquali a Cervinia, perse la vita, a soli 48 anni,Nato a Orvieto il 14 settembre 1942, da una famiglia numerosa composta da otto figli, cinque femmine e tre maschi. “Mariolino”, come è soprannominato in famiglia e tra gli amici per il suo fisico mingherlino, a 6 anni è già un idolo sul campo in terra di via Roma tanto dopo poco arriva per lui la maglia biancorossa della Orvietana, nella cui prima squadra esordì nella stagione 1957-1958.In breve tempo da Orvieto arrivò a giocare nelle giovanili della Sampdoria, con la quale esordì in Serie A il 5 maggio 1963, a vent'anni, segnando un gol nella partita persa contro il Torino per 4-2. In maglia blucerchiata giocò otto campionati, di cui uno di Serie B, con 164 presenze e 21 gol in A e 38 presenze e un gol in B. Nel 1970 fu acquistato dall'Inter per sostituire Luis Suárez. A Milano rimase due stagioni, ma il posto da titolare gli fu precluso dal tecnico Giovanni Invernizzi, senza poi contare che nel suo ruolo giocava la bandiera nerazzurra Sandro Mazzola; Frustalupi disputò comunque la Coppa dei Campioni, al posto di Mario Corso, arrivando sino alla finale, persa contro l'Ajax, allo stadio di Rotterdam (2-0), nel 1972. L'anno successivo fu ceduto alla Lazio, in cambio di Massa più conguaglio. Fu uno degli artefici del primo scudetto laziale, giocando tutte le partite e guidando la squadra come regista. Nel 1975 andò al Cesena, portando la squadra romagnola al suo migliore piazzamento della sua storia, sesta, e la qualificazione in Coppa Uefa. Nell'ottobre del 1977, a campionato iniziato, fu ceduto alla Pistoiese, dove terminò la carriera ma portò gli arancioni, per l'unica volta, in Serie A nel 1980; Frustalupi aveva trentanove anni quando giocò in quello che fu l'unico campionato in A della Pistoiese. Successivamente divenne dirigente, osservatore e tecnico del settore giovanile nel club toscano. Ha collezionato complessivamente 364 presenze e 34 reti in Serie A e 123 presenze e 6 reti in Serie B.A Orvieto non è mai stato dimenticato tanto che l'amministrazione comunale, nel 2015,, oggi un parcheggio insilato con superficie verde, nei pressi dei quali la famiglia Frustalupi abitava e dove lui stesso era solito giocare nel campo in terra.Nel 2013, narrata da chi ha conosciuto il grande campione. Nel libro anche il ricordo che di Mario Frustalupi ha Marcello Lippi, l'allenatore d'Italia campione del mondo. La vita del calciatore è narrata anche in un album fotografico inedito presente nel libro.Ogni anno, tra maggio e giugno, inoltre, l'Orvietana Calcio organizza un torneo a lui dedicato, competizione che vede la partecipazione di numerose squadre giovanili.. “Tra meno di un mese – spiega il club biancorosso - sarebbe iniziato il nostro torneo giovanile più bello, quello dedicato a Mario Frustalupi. Avremmo visto sul campo centinaia di ragazzi correre, arrabbiarsi, abbracciarsi e festeggiare. Avremmo aspettato con gioia la finale, per ritrovarci insieme alla famiglia di Mario, e tenerne vivo il ricordo. Dopo 25 edizioni, quest’anno il Covid ha deciso di chiudere i campi a doppia mandata e di non farci giocare. Pazienza. Noi non molliamo, e vi diamo appuntamento per il prossimo anno.”(nella foto sotto i figli Francesca e Nicolò e la targa apposta nel piazzale a lui intitolato a Orvieto)