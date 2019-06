© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Domani sera si aprirà ufficialmente la nuova stagione del "Frontone Cinema", con una grande festa che animerà l'arena allestita nei giardini di Borgo XX Giugno. A partire da sabato invece via alle proiezioni sotto il cielo stellato, proposta che per moltissimi rappresenta uno degli appuntamenti immancabili dell'estate. Il programma come di consueto attraversa tutti i generi e andrà incontro a tutte le tipologie di pubblico: «Proporremo i titoli più importanti usciti nel corso di questa stagione - ha spiegato, che da anni gestisce la programmazione insieme al fratello Mauro - e anche alcuni film non ancora arrivati nelle sale. Va detto che la maggior parte della programmazione l'ha fatta il pubblico perugino, scrivendoci sui social e proponendoci titoli che avrebbero voluto vedere al Frontone». Tra gli appuntamenti più attesi due uscite per tutta la famiglia come "Toy Story 4", che verrà proiettato il 26 e 27 giugno, e la nuova versione de "Il re leone", programmato per il 21 agosto. Anche quest'anno ci saranno serate con ospiti, a partire dal ritorno di, che mercoledì 19 giugno presenterà "Ma cosa ci dice il cervello" mentre venerdì 21 sarà la volta dicon il suo "Non ci resta che il crimine".«Questa volta faremo una doppia inaugurazione - ha spiegato Gatti - iniziando domani con una grande festa a ingresso gratuito organizzata dai ragazzi del T-trane, che gestiranno anche quest'anno il bar interno. La prima proiezione ufficiale sarà invece sabato, con "Stanlio & Ollio" di Jon Baird; volevamo un titolo che potesse rappresentare il cinema in tutto il suo splendore». Alla serata saranno presenti anche lo storico del cinemae il critico: «In apertura verranno proiettate alcune rare comiche della celebre coppia - ha anticipato Laurenzi - come il mediometraggio "I fratellini", con i doppiatori originali Cassola e Canali, e un cortometraggio ancor più raro scomparso da circa 60 anni che presenteremo in anteprima».Molto atteso l’appuntamento di venerdì 14 giugno, quando verrà presentato in anteprima il nuovo film "perugino al 100%”: il quinto lavoro dei registisi intitola "tenerAmente - la politica nel panico“, una produzione a costo 0 resa possibile grazie alla passione di tanti concittadini. Tra gli altri eventi che spiccano nel programma c’è anche il Festival musicale L'Umbria che spacca (dal 5 al 7 luglio) e due nuovi appuntamenti con l'Opera lirica: «L'anno scorso proponemmo Madama Butterfly e fu un grande successo - spiegano gli organizzatori - con 900 persone presenti tra cui molti giovani» quindi martedì 23 luglio si bisserà con Rigoletto e il 30 luglio toccherà a La Traviata. Sul palco i 60 elementi dell'Orchestra sinfonica città di Grosseto e le 40 voci del Coro lirico dell'Umbria, con un grande allestimento realizzato per l'occasione e biglietti "popolari" tra i 22 e i 30 Euro. L’11 settembre invece serata organizzata dall’associazione Metanoia, che proporrà un film anni '30 rimusicato live dal gruppo perugino Esu e allestirà una mostra sul cinema in collaborazione con il Museo del giocattolo.L'ingresso alle proiezioni del cinema Frontone (inizio previsto per le 21.30) avranno un biglietto unico a 5 Euro, inclusi gli eventuali "aperitivi in musica" che il T-Trane proporrà prima delle proiezioni in alcune date. Questi gli appuntamenti di giugno:SABATO 8 GIUGNOStanlio e Ollio di Jon S. BairdDOMENICA 9 GIUGNOL’uomo che uccise Don Chisciotte di Terry GilliamLUNEDÌ 10 GIUGNODomani è un altro giorno di Simone SpadaMARTEDÌ 11 GIUGNOLa favorita di Yorgos LanthimosMERCOLEDÌ 12 GIUGNOL’uomo che comprò la luna di Paolo ZuccaGIOVEDÌ 13 GIUGNOZanna Bianca di Alexandre EspigaresVENERDÌ 14 GIUGNOtenerAmente – la politica nel panico di Roberto Goracci - Alessio OrticaSABATO 15 GIUGNOMichelangelo – Infinito di Emanuele ImbucciDOMENICA 16 GIUGNOGreen Book di Peter FarrellyLUNEDÌ 17 GIUGNOTroppa grazia di Gianni ZanasiMARTEDÌ 18 GIUGNOFirst Man – Il primo uomo di Damien ChazelleMERCOLEDÌ 19 GIUGNOMa cosa ci dice il cervello di Riccardo MilaniGIOVEDÌ 20 GIUGNOIl Corriere – The Mule di Clint EastwoodVENERDÌ 21 GIUGNONon ci resta che il crimine di Massimiliano BrunoSABATO 22 GIUGNODumbo di Tim BurtonDOMENICA 23 GIUGNOBohemian Rhapsody di Bryan SingerLUNEDÌ 24 GIUGNOCapri-Revolution di Mario MartoneMARTEDÌ 25 GIUGNOA Star Is Born di Bradley Cooper26-27 GIUGNOToy Story 4 di John LasseterVENERDÌ 28 GIUGNOCroce e Delizia di Simone GodanoSABATO 29 GIUGNOAladdin di Guy RitchieDOMENICA 30 GIUGNO7 uomini a mollo di Gilles Lellouche