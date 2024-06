Frontale con un cinghiale a Roma, muore l'imprenditore Stefano Violati

IL DRAMMA

San Gemini piange Stefano Violati, 58 anni, che ha perso la vita a Roma a due passi da casa sua. Stefano, figlio del compianto imprenditore Fabrizio Violati, proprietario fino al 1987 delle acque Ferrarelle e Sangemini, col suo scooter è finito contro un cinghiale che attraversava la strada su via di Santa Cornelia, nel quartiere Cassia. Nel faccia a faccia con l'animale l'imprenditore è caduto dallo scooter, è finito a terra ed è stato soccorso in condizioni disperate. Soccorso dall'ambulanza del 118 è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea dove è stato ricoverato.E' deceduto nella notte tra domenica e ieri, nonostante i disperati tentativo dei medici di salvarlo, per le gravissime lesioni riportate nell'incidente. La notizia della morte di Stefano, cugino di Giulio Violati, il marito di Maria Grazia Cucinotta, titolare di una società che gestiva macchine d'epoca di famiglia, ha destato profondo cordoglio a San Gemini, la sua seconda città, dove in passato ha trascorso qualche anno con la sua famiglia. A ricordare Stefano con un post sui social è stata la madre Franca, per anni attiva come volontaria nel rione Rocca di San Gemini: «Addio amore infinito, non sappiamo più cosa fare senza di te. Eri un grande dal cuore buono. Solo chi ti ha amato veramente conosceva il tuo animo. I tuoi amici sono disperati insieme a tutti noi». In città il papà di Stefano, Fabrizio Violati, scomparso nel 2010 all'età di 75 anni, ex re delle acque minerali che ha lavorato per l'azienda familiare, la Sangemini, ed è stato amministratore delegato del gruppo Ferrarelle, oltre a essere un noto collezionista di auto sportive, ha lasciato ricordi indelebili. Era un collezionista di Ferrari tra i più conosciuti al mondo anche per via del museo che aveva fondato a San Marino.«Negli anni novanta organizzammo un convegno con le Ferrari di cui era un grande appassionato - ricorda Carlo Folli, sindaco di San Gemini per quindici anni. In quel periodo c'erano pochissimi esemplari di Gto in tutto il mondo e due erano in mostra a San Gemini. Fu un evento incredibile, che fece arrivare qui anche la tv giapponese. Siamo vicini alla mamma di Stefano, per anni attiva nel rione Rocca e nota per le sue uscite durante le sfilate del corteo storico» dice l'ex sindaco Carlo Folli in carica negli anni in cui Fabrizio Violati gestiva il gruppo Sangemini e Ferrarelle. Sul tragico incidente costato la vita a Stefano Violati sono in corso le indagini della polizia locale del gruppo Cassia di Roma, intervenuta per effettuare i rilievi. La tragedia che ha spezzato la vita del noto imprenditore romano a pochi metri dalla sua abitazione. L'incidente è andato in scena in una zona dove il rischio per la presenza dei cinghiali che attraversano la strada come se niente fosse è stato segnalato da anni.© RIPRODUZIONE RISERVATA