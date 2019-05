Frontale con un tir: giovane perugino muore in Veneto

PERUGIA - Ha perso la vita a 32 32 anni, lungo nuova statale del Santo a Loreggia, in Veneto. La vittima è un giovane perugino (C.M.A.) che nel pomeriggio di venerdì mentre era alla guida della propria auto si è scontrato frontalmente contro un camion.



Secondo una prima ricostruzione l'auto era in fase di sorpasso in direzione Castelfranco e non sarebbe riuscita a rientrare in tempo. Il camionista, rimasto illeso, è un cittadino romeno di 36 anni, residente a Mogliano Veneto e dipendente di una ditta di trasporti di Venezia. Sul posto i vigili del consorzio Unione del Camposampierese.