Schianto all'alba sulla Flaminia Nuova: muoiono tre uomini, uno carbonizzato

PERUGIA - Incidente all'alba di lunedì, muoiono tre persone di cui una carbonizzata. L'impatto, un violentissimo frontale, è avvenuto lungo la Flaminia nuova tra due auto una delle quali è andata a fuoco.



Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Gaifana, della polizia stradale e dei carabinieri, oltre che del 118, ma per le tre persone rimaste coinvolte purtroppo non c'è stato nulla da fare.



Da quanto si apprende, si tratta di tre uomini: uno di Gualdo Tadino, un altro residente nelle vicinanze e un terzo di fuori regione. Gli agenti della polizia stradale sono al lavoro per ricostruire la dinamica.

Luned├Č 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:19



© RIPRODUZIONE RISERVATA