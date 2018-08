PERUGIA - Un terribile scontro frontale e per un uomo di 44 anni, residente a Perugia, non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di giovedì in zona Ponte Felcino e ha visto coinvolte l'auto condotta dall'uomo rimasto ucciso nello scontro e un mezzo della Gesenu. Illeso il dipendente dell'azienda dei rifiuti.



Sul posto immediato l'intervento della polizia municipale e dell'ambulanza del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è praticamente morto sul colpo. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio dei vigili urbani, che stanno ricostruendo l'accaduto.

Gioved├Č 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:47



