Fa un frontale a 102 anni. Altri quattro feriti tra Perugia, Piscille e Gubbio

PERUGIA - Nonna di ferro. Non solo perché ha 102 anni, ma anche perché esce sostanzialmente incolume da un brutto incidente stradale. Un frontale al chilometro 13 della variante di Gubbio, tra Padule e Spada. La donna ha subito alcune fratture ma non è in pericolo di vita, è ricoverata a Perugia in codice giallo. Al pari di un uomo di 38 anni, anche lui rimasto coinvolto nell'incidente e portato in spedale.



Altri due incidenti sempre nel pomeriggio si sono avuti nella zona di Perugia. Il primo intorno alle 18 in strada San Marco-Cenerente: anche in questo caso si parla di un frontale, con due feriti lievi. Il terzo incidente a Piscille, con un automobilista rimasto ferito lievemente dopo un incidente autonomo. In tutti e tre i casi hanno operato vigili del fuoco e 118. A Gubbio sono poi intervenuti i carabinieri, a Perugia la polizia municipale.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA