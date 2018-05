PERUGIA - Lo hanno recuperato in un fosso i vigili del fuoco e consegnato al personale medico sanitario del 118, e le sue condizioni al momento sembrano particolarmente gravi: bruttissimo incidente poco dopo mezzogiorno lungo la strada tra Colle Umberto e Capocavallo.



Le cause dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia municipale di Perugia, ma da quanto si apprende il motociclista si sarebbe scontraro frontalmente con un'auto per poi finire nel fossetto sottostante.

