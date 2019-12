TODI - Un uomo di 78 anni è morto giovedì sera a metà della strada delle Piagge, la strada in ripida discesa che da Porta Fratta conduce alla frazione Pontenaia. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabineri la Lancia Y condotta dall'anziano si è scontrata con una Opel Mocca, alla cui guida si trovava un operaio cinquantunenne di origine albanese. L'anziano è morto sul colpo. © RIPRODUZIONE RISERVATA