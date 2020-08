Terni, "Fresca estate": laboratori e iniziative per gli anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche quest’anno ha preso il via il progetto “Frescaestate”, nato dalla collaborazione tra il Comune di Terni e l’associazione nazionale dei centri sociali Ancescao.A causa dell’emergenza epidemiologica, l’Ancescao (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti) ha rimodulato le azioni previste dal Progetto “Generazioni X - AttivaMente / Generazioni in gioco per la Comunità” promuovendo iniziative per il contenimento dell’emergenza calore 2020, eseguite nel rispetto assoluto delle misure volte alla prevenzione e alla gestione del virus. Lo comunica Palazzo Spada.Dal lunedì al venerdì è prevista un’accoglienza diurna per anziani autosufficienti anche con lievi fragilità che intendono trascorrere la giornata in locali dotati di aria condizionata e con uno spazio all’aperto partecipando ad attività ludico-ricreative.Tra le attività offerte, in particolare, sono previsti i laboratori intergenerazionali: laboratorio di pet therapy, laboratorio musicale, laboratorio autobiografico “Raccontami di te”, laboratorio sul movimento.Il servizio sarà attivo fino a venerdì 4 settembre 2020:- dal 3 agosto al 14 agosto, al Centro Sociale Guglielmi- dal 17 agosto al 28 agosto, al Centro Sociale Ferriera- dal 24 agosto al 4 settembre, al Centro Sociale Quartiere PolymerInformazioni al 393 989 0599 e allo 0744432201