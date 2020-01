© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI - È un mix di lirica e musica popolare il nuovo album di, la voce di Assisi diventata famosa nel mondo. Si intitola Il Paese del Sole ed è il suo quinto lavoro, con il quale riprende così il repertorio che era solito cantare all’inizio della sua carriera, prima di entrare in convento, restando fedele al messaggio positivo di gioia e bellezza.Un cd con una doppia novità: per la prima volta registra brani che non appartengono al repertorio sacro e debutta come compositore. Ad accompagnarlo in questo lavoro, dal sapore “live” che lascia largo spazio all’improvvisazione, due artisti umbri:, giovane talento del Jazz Italiano, al piano ealla chitarra. E una guest star d’eccezione:al sax soprano. Umbra anche l’etichetta: Encore Music, diQuesto album nasce come richiesta del nostro Ufficio Missioni, per sovvenzionare i nostri progetti nel mondo. A suggerire il genere, in realtà, sono stati tanti fan, attraverso i loro commenti sulla mia pagina Facebook. Ho pensato così di registrare un cd con forti caratteri di autenticità e novità: in stile live e con una notevole carica jazz.Verso la fine dell’album c’è un mio brano, scritto pensando al mio paese, Castiglione della Valle. Amo le mie radici, anche per questo ho voluto che questo lavoro fosse un prodotto prettamente umbro: etichetta, musicisti, collaboratori. Ma c’è anche un ospite speciale, al sassofono, Javier Girotto.Proprio per rispettare più fedelmente la creatività di tutti ho preferito catturare il momento esecutivo nel modo più puro possibile, senza troppo lavoro di editing. L’Italia è il paese del sole e del canto grazie alla spontaneità, anche le imperfezioni esprimono il nostro calore.Troviamo quattordici brani in tre sezioni: la prima descrive le radici della canzone italiana nell’aria da camera dei secoli passati; nella seconda ascoltiamo tre canti napoletani sul tema dell’amore per la Patria; la terza sezione mostra l’evoluzione del canto italiano e comprende brani dagli anni Trenta, agli anni Cinquanta. Infine si può ascoltare il mio umile contributo con “Tornerò”, ma il cd si conclude con una preghiera, Vergin Santa, la cui sacralità viene esaltata ancor di più dal forte calore jazz che l’accompagna, segno del possibile e lecito incontro dei diversi generi.Sì, sono stati realizzati da, il rapper con cui ho già collaborato in precedenza, scrivendoci anche due canzoni. Usciranno presto, a partire dal prossimo 11 gennaio.