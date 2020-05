© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Si inaugura oggi, mercoledì 13 maggio, una nuova importante sinergia tra il mondo del design internazionale e quello della comunicazione made in Umbria: la collaborazione tra la Fondazione Franco Albini e la rivista Riflesso darà vita a un progetto culturale basato sulla pubblicazione di 15 video inerenti le opere, lo stile e il metodo del grande architetto italiano., già premio Compasso d'Oro, è l'architetto che ha progettato tra le altre cose la Metropolitana di Milano e la Rinascente di Roma, nonché maestro di. Il suo profilo professionale verrà tracciato attraverso 15 video che verranno presentati sul sito della Fondazione Franco Albini di Milano e sulla piattaforma digitale del magazine umbro Riflesso. Si tratta di filmati della durata di 5 minuti in cui si racconta a più voci un patrimonio culturale di vasta entità, tra l’altro sottoposto a tutela dallo Stato italiano. La Fondazione Albini presenterà, in modo inedito, “I racconti di...”: una serie di contributi che permetteranno non solo di conoscere l’opera e il metodo dell’architetto, ma anche la forma mentis di una figura di spicco dell’architettura e del design stimata a livello internazionale. Le voci narranti sono quelle dell’architetto, che racconta come sia stato vivere e lavorare sulle orme del padre, e di, docente ordinario al Politecnico di Milano che parlerà del dipartimento di Design e degli anni di ricerca sull'archivio Albini.Verrà data voce anche ai collaboratori di Fondazione Franco Albini per parlare di cosa significhi lavorare ad un archivio vincolato come patrimonio storico nazionale. Verranno inoltre offerte delle lezioni sul design e gli allestimenti di Albini attraverso la voce di, che racconta l’impatto delle sue innovazioni nel mondo, e di, che spiegherà in maniera approfondita il progetto della Metropolitana Milanese di Franco Albini,. Non mancherà infine una riflessione disulla continuità di un metodo ereditato e rilanciato nella modernità dallo Studio Albini associati e una pillola sulla relazione Italia-Cina nell’ambito della cultura architettonica. Un approfondimento sulla Franco Albini Academy, che si occupa principalmente di condividere il metodo Albini e di utilizzarlo come strumento di empowerment con un approccio interdisciplinare, sarà curato da. Il progetto di diffusione culturale ed editoriale durerà fino a luglio 2020, per poi riprendere con altre iniziative a partire dalla seconda metà dell’anno.