Olimpiadi di informatica, sul podio due studenti del Donatelli

Due studenti del liceo scientifico Renato Donatelli di Terni si sono aggiudicati le medaglie d’argento e di bronzo alle olimpiadi di informatica. Mercoledì 25 novembre si è disputata la fase nazionale della gara, che ha eletto Francesco Barcherini, classe 5A, e Simone Amici, classe 4A, i migliori dell’ Umbria. I due ragazzi si sono classificati al secondo e al terzo posto, dopo una dura prova che li ha visti per ben cinque ore impegnati nella risoluzione di algoritmi di diverso grado di complessità implementati con linguaggio C++++. La cerimonia di premiazione, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid - 19, si è svolta in diretta streaming su youtube il primo dicembre 2020. Di seguito il link al video per chi fosse interessato a vedere la cerimonia di premiazione https::////wwww..yyoutube..ccom//wwatch??vv==77Rlkm - x_asQ .Francesco Barcherini, come argento, è stato inserito nella squadra dei Po (probabili olimpici) dalla quale, dopo un intenso programma di allenamento, verranno selezionati i quattro studenti migliori per rappresentare l’Italia alle gare internazionali che si terranno probabilmente a Singapore nell’estate 2021. «Ai due studenti vanno le congratulazioni di tutta la comunità scolastica che quotidianamente è impegnata a sostenere i talenti personali degli studenti e la loro crescita umana e sociale». Luciana Leonelli, preside del liceo Donatelli è visibilmente orgogliosa del risultato ottenuto da questi due giovani studenti, che si erano già fatti notare in altre competizioni scientifiche. «E’ una tradizione di lunga data di questo liceo partecipare a gare nelle varie discipline scientifiche, considerata la pluriennale attività del dipartimento di matematica, fisica e informatica. Ogni anno abbiamo un ragazzo o una ragazza che si distinguono e questo è segno che qui si coltivano talenti».

