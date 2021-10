L'ex ministro Francesco Profumo al Festival della Sociologia di Narni

Lunedì 4 Ottobre 2021, 19:35

NARNI - Francesco Profumo, ex presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Ministro dell'istruzione del Governo Monti, aprirà il Festival della sociologia di Narni, venerdì 8 ottobre 2021. Il borgo medievale sarà teatro di convegni, incontri e dibattuti sul macrotema della "next society". La manifestazione sarà l’occasione per dialogare nelle piazze e nelle vie della cittadina umbra, per favorire il confronto tra saperi e per fornire alle cittadine e ai cittadini strumenti di analisi e di conoscenza dei fenomeni sociali.

Le parole chiave sono natura, cultura e politica. Su questi assi tematici si svolgeranno riflessioni, lezioni e conversazioni a più voci. Spazio anche al ripensamento della scuola e dell'università dopo la pandemia, al cambiamento della società per studiare il futuro di giovani, famiglia e della dimensione spirituale.

Verrà ricordato Giovanni Battista Sgritta, sociologo e docente emerito alla Sapienza che ha dedicato la sua vita allo studio e alla ricerca. Sono più di cento gli ospiti attesi e sono previste due lectio magistralis: una prima del presidente del Censis, Giuseppe de Rita, che tratterà il tema della responsabilità sociale della sociologia, l'altra del presidente Acri Francesco Profumo, che si occuperà di sviluppo sostenibile. Tanti i panel con ospiti di rilievo (Alessandro Cavalli, Mario Morcellini, Francesco Giorgino, Maria Carmela Agodi, Franco di Mare, Annamaria Rufino, Paolo de Nardis, Carla Collicelli, Roberto Cipriani, Paola Borgna, Franco Ferrarotti, Paolo Jedlowski, Ercole Giap Parini, Raffaele De Giorgi, Chiara Saraceno, Ambrogio Santambrogio), ma anche presentazioni di libri con la con la consegna del sesto premio per la sociologia Vilfredo Pareto e la Mostra d'Arte Contemporanea a cura di MinervAArte.