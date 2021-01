Frana sulla strada tra Calvi e Magliano: venti metri di smottamento e via al senso unico

Venti metri di frana. Sufficienti però per istituire sulla frequentatissima strada che da Calvi dell’Umbria porta a Magliano Sabina, nel Lazio, un senso unico alternato. La grandissima quantità di acqua che le piogge hanno scaricato sul terreno, ha dato il via al movimento franoso in una zona soggetta a fenomeni analoghi in passato. Ora ci vorrà del tempo per riparare la frana con dei lavori ad hoc, da valutare nei prossimi giorni, considerando pure che le condizioni meteo non volgono per niente al bello per i prossimi giorni. La pioggia potrebbe comunque peggiorare la situazione di frana verificatasi al decimo chilometro, e con essa anche il disagio dei cittadini laziali ed umbri, che attraversano giornalmente quella via di comunicazione. Il servizio viabilità della Provincia ha operato il primo intervento col proprio personale, quello che ha messo in sicurezza la strada evitandone la chiusura completa.

