TERNI Quasta mattina a causa del maltempo è franato parte del costone del colle Obito lungo via Giandimartalo di Vitalone, la strada che porta all'ospedale Santa Maria. La frana ha provocato anche l'abbattimento di un palo della luce. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia munipale che ha provveduto alla chiusura della strada per diverse decine di metri, con conseguenti limitazioni per il traffico ed i mezzi di soccorso.

Ultimo aggiornamento: 11:24

