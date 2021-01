Fornole. La frazione messa a ferro e fuoco dai ladri. Svaligiata la scuola primaria e quasi tutta la zona industriale

FORNOLE - A ferro e fuoco. Attività e scuola razziate dai ladri. Un brutto risveglio per la frazione amerina dove nella notte sono stati perpetrati una serie di furti. Ad essere colpite la scuola primaria e a diverse attività della zona industriale. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero prima di tutto sottratto un furgone nel parcheggio di una delle attività che sorgono in zona e con quello avrebbero cominciato il giro di visite sgradite a buona parte delle attività del circondario. Ad essere colpiti anche una rivendita di macchine agricole, una carrozzeria, una ditta edile. Macchinari, soldi in cassa, attrezzature, generi alimentari, i ladri hanno razziato di tutto e hanno provocato diversi danni ai locali che hanno derubato. Distrutto telecamere di sorveglianza, forzato cancelli e sistemi di sicurezza. Ancora in corso la stima dei danni, soltanto nelle prossime ore sarà possibile avere un quadro più dettagliato. Sempre la notte scorsa è stata colpita anche la scuola primaria, dove sono stati sottratti i computer. Fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella che si sia trattato di un'azione unitaria. Lo stesso gruppo di malviventi avrebbe sottratto il furgone per stivarvi dentro man mano tutta la refurtiva, quella rubata alle attività e quella alla scuola.

APPROFONDIMENTI AMELIA Fornole, razzia alla scuola primaria. Rubati tutti i computer e la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA