Grifo, cuore e grandi mezzi: Murano stende il Modena e regala il primato. Caserta: «Grandi tutti, anche chi entra dalla panchina»

MODENA - Ecco il bomber: due gol in due partite e Jacopo Murano comincia a far capire perché il Perugia abbia puntato forte su di lui. Una zuccata dell'11 a metà del primo tempo, sugli sviluppi di un corner orchestrato da Moscati e Dragomir, regala al Grifo tre punti d'oro nel big match del Braglia contro una squadra (il Modena) che sicuramente lotterà per la promozione fino al termine del campionato. Per questo il gol vittoria vale doppio, perché significa tre punti in uno scontro diretto. Di più, questi tre punti significano l'aggancio momentaneo al primo posto della classifica, in condominio con il Carpi.

Una gara sofferta, specie nella ripresa. Quando i biancorossi hanno dovuto stringere a lungo i denti per ricacciare indietro gli attacchi dei padroni di casa, sempre pericolosi. Bravissimo Salvatore Monaco, giocatore davvero ritrovato, ma sugli scudi tutto il trio difensivo inedito completato da Rosi e Sgarbi. Molto bravo anche Fulignati, con interventi decisivi. A centrocampo altre risposte positive da Moscati, Sounas e Dragomir mentre sugli esterni qualche sofferenza di troppo, anche se gli strappi di Elia a destra sono sempre molto pericolosi per gli avversari.

E poi davanti l'intesa tra Melchiorri e Murano sta portando gol e punti: 12 per l'esattezza in quattro partite, un poker che fa gioire i tifosi e manda un messaggio importantissimo al campionato e cioè che il Perugia è pronto a prendersi il proprio ruolo da protagonista in campionato. La sfida è lanciata.

Fabio Caserta a fine gara è ovviamente raggiante: «Oltre all'importanza dei tre punti mi è piaciuto tantissimo vedere la determinazione di tutti, anche quelli entrati dalla panchina. Oltretutto venivamo da una settimana in cui in pratica non ci eravamo mai allenati».

Ultimo aggiornamento: 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA