Food & Jazz dal Vino: ultima tappa della rassegna con Bisogno-Gili. Un successo nonostante gli ostacoli

PERUGIA - Si concluderà questa sera la rassegna Food & Jazz dal Vino dedicata alla musica jazz in abbinamento con il cibo organizzata dal ristorante Giò. Nel sabato della festa del papà verrà proposto il live del giovanissimo duo formato dal sassofonista Lorenzo Bisogno e dal fisarmonicista Federico Gili. «La stagione è andata bene - dichiara il direttore artistico Lavinia Pagnotta - nonostante sia stato un percorso a ostacoli tra i vari picchi pandemici! Si vede, però, che le persone hanno voglia di tornare alla normalità. Se crei l’opportunità “sicura” la gente ne approfitta e partecipa volentieri a serate conviviali. Organizzare questa rassegna malgrado le limitazioni è stata davvero un'impresa, ma anche una grande soddisfazione. Chiudiamo con un duo che ci porterà in un viaggio internazionale attraverso la musica di autori di tutto il mondo».

L’appuntamento è per le 20.30 con la Jazz Dinner, al termine della quale si esibirà il duo con armonie "dal sapore blu". Disegneranno un arco musicale "immaginario" che partirà da Cole Porter, George Gershwin che andrà ampliandosi a Kenny Wheeler e si chiuderà in Italia, quella di Ennio Morricone ma anche del nostro pianista-compositore umbro Ramberto Ciammarughi. «Non abbiamo in calendario una stagione estiva - conclude Lavinia Pagnotta - ma potremmo valutare dei fuori menù, quindi conviene che continuiate a tenerci d’occhio!». «Siamo riusciti a riportare il Jazz in inverno a Perugia, nonostante questo periodo di pandemia - sottolinea Alberto Guarducci, titolare di Hotel Giò - è stato bello far rivivere queste atmosfere musicali nel nostro ristorante e non vediamo l’ora di rivedere tutti a settembre con una serie di nuovi, imperdibili appuntamenti in Jazz».