Mercoledì 13 Settembre 2023, 06:54

PERUGIA - Battaglia fra gang. Di pomeriggio. Fra la gente. Cittadini e turisti che vanno e vengono alla stazione. Come se niente fosse. Perché quello di Fontivegge lo considerano il loro territorio. Senza se e senza ma. Dunque poco importa che ci siano persone spaventate se non addirittura inseguite fin nell’androne di un palazzo perché hanno avuto il coraggio e la “colpa” di denunciare, anche a livello di foto e video, quanto sta vergognosamente accadendo sotto i loro occhi. No, conta soltanto mettere a posto i conti con la gang rivale. Oppure con quella che ha qualche debito di “forniture”.

Non è facile da stabilire, ma l’aspetto esteriore invece purtroppo è alla luce del sole. Due gruppi di persone che si affrontano e se le danno tra piazza Vittorio Veneto e la fermata dei bus. Sono da poco passate le quattro del pomeriggio, e quanto appare sotto gli occhi di chi in quel momento si trova in zona stazione è al limite dell’allucinante. Gente che si prende a pugni, qualcuno interviene ma le botte ripartono, e c’è anche chi vede uscire bottiglie di vetro per regolare i conti definitivamente. E chi vive alla stazione, certe facce le conosce e riconosce subito. I dubbi, per chi vive alla stazione, sono pochi: si tratta di un confronto tra gang di spacciatori. «Ore 16.15, situazione fuori controllo nell’angolo di Fontivegge completamente occupato da bande di colore che si contendono la piazza di spaccio. Situazione analoga sulla scalinata di Piazza del Bacio contesa tra tunisini, tossici che la sera vagano come zombie tra un condominio e l’altro» è il racconto di Lorenzo Brunetti via social, attraverso la pagina Facebook “Progetto Fontivegge”. Bande che si contendono la piazza di spaccio.

E che non hanno piacere che qualcuno riprenda l’accaduto. Al punto che, racconta sempre Brunetti, «due tossicodipendenti mi hanno rincorso fin dentro il palazzo perché non volevano facessi video e foto di quanto stesse accadendo».