PERUGIA - Le foto e il video passano di telefono in telefono. Un tam tam 2.0 cadenzato da un misto di rabbia e rassegnazione. Perché nelle ultime immagini che arrivano da via della Ferrovia, nel bel mezzo di Fontivegge, si vede un giovane probabilmente tossicodipendente che rovista in mezzo all'erbaccia e ai rifiuti. Cercando qualcosa anche sotto le pietre. È abbastanza chiaro non abbia perso le chiavi di casa e l'impressione, per chi lo ha ripreso e chiunque lo abbia visto, è che stesse cercando una dose. Non è chiaro, se nella disperazione per un buco, stesse sperando di trovare magari qualcosa scappato fuori dalle tasche di qualche spacciatore distratto o se proprio, come accadeva in centro con i mattoni bucati usati come take away della droga, fosse un punto di approvvigionamento poco preciso ma sicuro.

Immagini che rialzano il dibattito e fanno tornare in campo i rappresentanti di Progetto Fontivegge, che dopo le operazioni di pulizia dell'area chiedono più certezze dalla proprietà.

«Ci sono giunte nuove segnalazioni dai residenti di movimenti intorno all'area degradata di via della Ferrovia – dice al Messaggero Andrea Fais -. Pur non riuscendo, almeno per ora, ad accedervi, sono state viste persone che si aggirano lungo il perimetro in cerca di dosi di stupefacenti. Ringraziamo l'assessore Merli per essersi speso in prima persona durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area, imposte a seguito del viavai di spacciatori e assuntori in aprile. Tuttavia riteniamo necessario intimare al proprietario una più profonda riqualificazione generale».

E non solo. «Chiediamo – prosegue Fais per Progetto Fontivegge - inoltre un'analoga ordinanza per le altre aree in grave stato di incuria presenti nel quartiere, a partire da piazza Fonti di Veggio e via Oddi Sforza. Ognuno ha il diritto di gestire la sua proprietà come meglio crede ma non quello di recare danno alle proprietà altrui e compromettere la pubblica sicurezza. Prima dell'acquisto, i proprietari avrebbero dovuto tenere bene in considerazione il luogo: non una campagna sperduta ma un quartiere urbano, per altro già in via di degrado. Oggi, a distanza di anni, quali sono le loro intenzioni? Ci sono progetti? Qual è il valore di mercato di queste superfici? Se non esistono prospettive concrete, trattino per una ragionevole cessione al Comune».

«Fontivegge – è il finale - ha estremo bisogno di un polmone verde e quell'area potrebbe trasformarsi, ad esempio, in un bel parco pubblico per famiglie, recintato e chiuso la notte, magari collegato con un ponte alla nuova area in costruzione all'ex Scalo Merci».