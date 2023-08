Mercoledì 9 Agosto 2023, 08:45

PERUGIA - Dai parchi a Fontivegge, da Perugia fino a Città di Castello, la lotta per la sicurezza passa per i controlli sempre più serrati. Con la polizia di Stato e la polizia locale che in pochi giorni hanno controllato quasi trecento persone. A partire proprio dalla zona della stazione, dove proseguono i controlli straordinari della polizia di Stato contro microcriminalità, degrado, furti e spaccio che hanno visto impegnata una task force composta da Volanti, Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche e dal personale del Nucleo Decoro Urbano Fontivegge della polizia locale. Nel mirino, anche con pattugliamenti a piedi, via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio, zone tra le più difficili di Fontivegge.

Durante i controlli – in cui sono state identificate 101 persone – gli agenti hanno notato un veicolo in sosta con dentro persone ritenute sospette: sia il conducente che il passeggero (cittadini stranieri di 29 e 28 anni) sono risultati con precedenti per reati contro il patrimonio. Durante le verifiche, i poliziotti del Reparto si sono accorti come il 28enne fosse particolarmente nervoso e infatti, dopo un'iniziale titubanza, ha consegnato spontaneamente dell'eroina, poi sottoposta a sequestro, ed è stato sanzionato. Effettuati anche alcuni posti di controllo, con accertamenti su 43 veicoli, per accertare l’eventuale presenza di persone sospette o dedite al compimento di illeciti.

A PROSTITUTE IN AUTOCARRO

Importanti anche i risultati ottenuti dal Nucleo Decoro Urbano Fontivegge che in via Angeloni hanno notato un uomo – poi identificato come cittadino ivoriano di 25 anni – pronto a consumare cocaina. Fermato, ha consegnato la droga. Ma poco dopo è stato anche sorpreso a bere una bevanda alcolica, in violazione dell’ordinanza sindacale anti alcol, per cui oltre alla sanzione per possesso di stupefacenti è stato multato di 450 euro, come un altro giovane gambiano in piazza Vittorio Veneto. Tra i vari controlli, anche quelli ad alcuni esercizi pubblici - compresa una sala da gioco - per monitorare l’eventuale frequentazione di pregiudicati.

E sempre da Fontivegge arrivano le due sanzioni per mancanza della carta di circolazione e per guida di veicolo sottoposto a fermo fiscale (solo quest’ultima pari a 1.984 euro) al conducente di un autocarro, noto alle forze dell'ordine perché già stato sanzionato in precedenza per aver violato l’ordinanza che vieta di intrattenersi con soggetti dediti al meretricio. Il mezzo è stato notato dagli agenti del Nucleo Decoro Urbano, coordinati dal capitano Rosella Giusepponi a fare avanti e indietro tra via Canali e via Campo di Marte. Fermato, è stato controllato e multato.

LE AREE VERDI

Intensificati anche i controlli della polizia di Stato in aree verdi e giardini pubblici voluti dal questore Giuseppe Bellassai e che hanno interessato in particolare il parco Chico Mendez, il parco di Santa Sabina, i Giardini del Frontone, il parco della Pescaia e il giardino del Pincetto, insieme alle zone verdi più distanti dal centro, meta di ciclisti e appassionati di running. L’obiettivo, come ribadito da via del Tabacchificio, è quello di consentire alle famiglie, ai nonni, ai bambini e ai ragazzi di fruire in totale sicurezza di tutte le aree verdi della città attraverso una costante attività di prevenzione e contrasto di ogni forma di microcriminalità e degrado. E i controlli, effettuati dagli uomini dei commissariati della provincia, hanno riguardato anche - in un totale di 19 posti di controllo, 74 auto controllate e oltre 180 le persone identificate - il parco di Largo Moneta a Spoleto, i Canapè a Foligno, il parco Alexander Langer a Città di Castello e il Regina Margherita di Assisi.