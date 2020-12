Fondazione Lorenzini, talenti premiati con borse di studio

«Dare un’opportunità ai giovani è il modo migliore per ricordare un grande amico». Così Massimo Monni, il presidente della Fondazione nata in ricordo di Carlo Lorenzini, commercialista molto stimato del capoluogo umbro, ieri ha introdotto la consegna delle borse di studio per dare spazio ai giovani talenti dell’ateneo perugino. Lo studio commerciale associato Guarducci-Lorenzini, ha deciso di dedicare una fondazione all’amico e socio Carlo. A tredici anni dalla sua scomparsa si è pensato che il modo più giusto per ricordare il suo genio e il suo talento sia quello di premiare giovani brillanti e meritevoli.

I VINCITORI

Alla quarta edizione del concorso hanno partecipato 28 studenti dell’Università degli Studi di Perugia con alcuni interessanti progetti legati all’ambiente e alla sensibilizzazione riguardo alle problematiche legate al “green”. Tre le borse di studio consegnate del valore di 2mila euro oltre a due segnalazioni con menzioni speciali al merito e che, a coloro che l’hanno ricevuta, consentiranno di ricevere strumentazioni tecnologiche quali, ad esempio, tablet. Le tre borse sono andate agli studenti dell’ateneo di Perugia Massimiliano Avara (con il progetto Save water), Virgina Grisci (con Non c’è nessun pianeta B), Zoe Casagrande Montesi (con il progetto dal titolo Basta panico). Tra i progetti che invece sono stati premiato con delle menzioni speciali quelli di Aurora Scarponi (dipende da te) e Martina Carlini (Manca solo una mossa facciamo quella giusta). Il comitato scientifico è costituito da Roberto Rettori, Salvatore Marchesi, Carla Emiliani, Enrico Guarducci, Domenico Ciafardini e Massimo Monni.

IN RICORDO DI CARLO

«E’ per me un orgoglio sapere – ha aggiunto Monni – che la Fondazione possa in qualche modo sostenere il lavoro dei giovani talenti della città. Stiamo organizzando una esposizione dei lavori nelle sale dell’Ateneo, forse proprio nello spazio in via Mazzini. Per ricordare Carlo, il concorso tornerà anche il prossimo anno». La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone di promuovere lo studio e la ricerca di progetti innovativi in materia economico-aziendale realizzati da giovani residenti in Umbria, attraverso l’erogazione di Borse di Studio e Premi in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e con enti locali pubblici e aziende.

