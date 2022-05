Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, approvato il bilancio 2021. il presidente Mari confermato alla guida dell'Ente

Sarà ancora il professor Mario Libero Mari a guidare la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto per il quadriennio 2022-2026. Lo ha deciso il Consiglio di Indirizzo dell'Ente nella riunione del 29 aprile, in occasione dell’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2021. Mari, professore ordinario di Economia aziendale e, attualmente, Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università Degli Studi di Perugia, era succeduto come presidente della Fondazione a Gioacchino Messina, scomparso improvvisamente e prematuramente il 6 settembre 2020.

«La Fondazione - riferisce inoltre una nota dell'Ente di piazza Febei - ha concluso positivamente l’anno 2021 con un avanzo netto di gestione di 1.194.200 euro, incrementando sia il patrimonio netto dell’Ente, che ha raggiunto l’importo di 58.682.663 euro, sia i fondi erogativi, che hanno superato i 2 milioni di Euro. Nel corso del 2021 la Fondazione ha portato a termine una serie di interventi nel pieno rispetto di quanto programmato, con la pubblicazione di tre bandi, attraverso i quali sono stati sostenuti 54 fra progetti e iniziative, e con il finanziamento di alcuni significativi progetti propri».