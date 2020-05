Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. Al “Santa Maria della Stella”, consegnate diecimila mascherine chirurgiche

Importante donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto che nei giorni scorsi ha consegnato alla direzione medica del presidio ospedaliero “Santa Maria della Stella” diecimila mascherine chirurgiche certificate che verranno utilizzate dal personale sanitario e saranno utilissime per potenziare le scorte. E’ l’ennesima testimonianza di generosità e vicinanza della Fondazione che ha già effettuato, in favore dei servizi ospedalieri e distrettuali dell’Azienda Usl Umbria 2, diverse donazioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, dai ventilatori polmonari a strumenti diagnostici e kit completi di dispositivi di protezione individuale.

"Il commissario straordinario dr. Massimo De Fino e la direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 insieme al direttore medico del “Santa Maria della Stella” dr. Pietro Manzi e allo staff sanitario dell’ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto - riferisce una nota Usl Umbria 2 - rivolgono un particolare ringraziamento, per questa ennesima testimonianza di vicinanza e generosità e per l’importante ed utilissimo contributo, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, al presidente dott. Gioacchino Messina e ai rappresentanti del Consiglio di Amministrazione."

