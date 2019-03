© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Dare spinta all’insieme delle attività che si generano nell’ambito della manifestazione perché «rappresentano l’occasione per mettere in rete processi di sviluppo territoriale». Con questo obiettivo la Fondazione cassa di risparmio di Terni e Narni mette a disposizione 300 mila euro per gli eventi sportivi del 2019. Focus anche sull’impiantistica. Il bando scadrà il 30 aprile 2019. Da palazzo Montani Leoni viene sottolineato che lo scopo è anche quello di «valorizzare gli impianti sportivi pubblici e la creazione di nuove strutture fruibili dalla comunità. Grazie allo Sport bonus la Fondazione Carit potrà sostenere, nell’ambito del bando, anche interventi volti alla manutenzione e al restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive, con un notevole arricchimento per tutta la comunità». Il bando è pubblicato sul sito www.fondazionecarit.it e gli enti interessati possono accreditarsi mediante il portale Rol entro il 15 aprile. «Le risorse messe in campo – le parole del presidente Luigi Carlini – consentiranno il potenziamento degli eventi sportivi a beneficio dello sviluppo locale turistico e culturale».