Fondazione Carit, dodici milioni per il rilancio

TERNI Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Luigi Carlini, ha illustrato i più importanti interventi deliberati nel 2020. Carlini ha sottolineato che quest’anno sono stati raggiunti risultati superiori ad ogni aspettativa, considerando la difficile situazione pandemica e la conseguente crisi economica generale. Si è passati, infatti, dai 4,8milioni deliberati nel 2019, ad oltre 11,8 stanziati nel 2020.

«Gli ottimi profitti sono stati conseguiti grazie all’attenta e flessibile politica di gestione patrimoniale adottata dal Consiglio di amministrazione (Cda) della Fondazione», ha commentato il presidente Carlini.

Tutto ciò, peraltro, è stato possibile malgrado la mancata distribuzione dei dividendi da parte delle banche – che per la Fondazione incidono per l’1,5% del patrimonio investito – e con il Covid-19, che ha colpito duramente l’economia globale: sia l’offerta che la domanda hanno subìto shock di un’entità mai vista nell’ultimo secolo. Le misure adottate dalle autorità in termini di salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, nonché il forte supporto offerto tramite la politica monetaria hanno contribuito ad attenuare le conseguenze della pandemia e ad avviare la ripresa. «Ora ci troviamo nel bel mezzo di un ottimismo dei mercati che - ha spiegato Carlini - ci si augura possa durare anche nei prossimi mesi, avendo ormai alle spalle le elezioni statunitensi ed essendo avviata la campagna di vaccinazione a livello mondiale».

Oltre ai bandi, la Fondazione interviene anche con iniziative proprie predisponendo progetti e studi di fattibilità in collaborazione con le istituzioni locali e le associazioni del Terzo Settore. La più grande iniziativa propria realizzata dalla Fondazione nel 2020 è rappresentata dai fondi straordinari messi a disposizione della sanità pubblica per far fronte all’emergenza pandemica.

«Il Cda - ha concluso il presidente Carlini - ha deliberato uno stanziamento di oltre 1,5 milioni di euro in favore del Santa Maria di Terni per l’acquisto di urgenti strumentazioni, apparecchiature e presidi sanitari per i reparti Covid e per la terapia intensiva. Tutte le strumentazioni sono state acquistate direttamente dalla Fondazione previo nulla osta della direzione sanitaria con procedura d’urgenza e sono tutte già ampiamente utilizzate dal personale ospedaliero».

