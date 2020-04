Coronavirus, seminari Fondazione CariPg per ripartire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Approfondimenti e seminari via web per ripartire dopo l'emergenza. L'iniziativa è della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che si muove anche su questo fronte in seguito alla sospensione delle attività di divulgazione causata dall'emergenza Covid-19, rimanendo così vicina alla propria comunità. A tutto web, questo il nome della serie di seminari virtuali settimanale (ogni mercoledì) con l'obiettivo di condividere riflessioni su un modello di sviluppo necessario ad affrontare alcune delle sfide che questa emergenza sanitaria comportato.Nel corso del primo seminario, in programma il 29 aprile dalle ore 16.30 nella pagina Facebook della Fondazione (@fondazionecrpg), si parlerà de Il futuro dei mercati finanziari. L'incontro, grazie alla presenza di Dario Frigerio e Luca De Biasi, sarà l'occasione per dibattere sulle criticità che, a causa dell'emergenza sanitaria, i mercati finanziari hanno registrato. Modera il segretario generale della Fondazione Fabrizio Strazi.Il 6 maggio il secondo appuntamento sul tema come cambierà l'offerta culturale; il 13 maggio con un argomento fondamentale per l’educazione scolastica come “La didattica del futuro” e, infine, il 20 maggio con “Associazionismo, no profit e volontariato. Cosa cambierà?”.Inoltre, sempre nell'ambito delle iniziative A tutto web!, ogni venerdì la Fondazione trasmetterà sulla pagina Facebook un approfondimento su temi e progetti realizzati dalla Fondazione a sostegno del territorio. «La nostra idea è quella di attivare energie per non soccombere ma reagire all'emergenza», ha detto il presidente Giampiero Bianconi.