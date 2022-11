Fondazione anti usura, per il caro bollette richieste di aiuto anche dagli impiegati pubblici

PERUGIA Il caro bollette ha innescato una vera e propria spirale che vede nell’indebitamento e nel rischio usura le nuove frontiere del disagio economico. Una situazione che ha allargato la platea di coloro che, ad esempio, si rivolgono alla Fondazione umbra per la prevenzione dell’usura. «Prima erano soprattutto piccoli commercianti oggi ci sono molti impiegati, sia pubblici sia privati, percettori di redditi anche superiori ai mille euro», ha detto il presidente Fausto Cardella, intervenuto all’incontro sui temi energetici promosso da Anci Umbria a Perugia coi sindaci del territorio.

Finora sono un centinaio le famiglie aiutate dalla Fondazione. «Abbiamo fatto il possibile per cercare di alleviare il più possibile la situazione e siamo ancora disponibili a farlo», ha spiegato Cardella. «L’iniziativa con erogazione di somme ha avuto successo e le nostre condizioni ci consentono di proseguire solo se ci sarà un ulteriore sforzo che potranno fare i nostri soci, comuni e Regione in primis. Se si riterrà di usarla come strumento per andare incontro a chi ha bisogno, la Fondazione c'è, ma in ogni caso un rapporto stretto coi sindaci per noi è condizione essenziale: è necessario avere un coordinamento con gli enti territoriali». Dal canto loro, in un documento i Comuni hanno condiviso alcune proposte per fronteggiare i rincari energetici: abbassare la potenza dell'illuminazione dopo un orario stabilito; accendere l'illuminazione pubblica mezz'ora dopo e spegnerla mezz'ora prima; spegnere alternativamente i pali per l'illuminazione; spegnere l'illuminazione pubblica a parchi e giardini pubblici ogni notte a orari stabiliti, eliminare l'illuminazione notturna a palazzi, statue, monumenti e altro tipo di opere non essenziali.

LE IMPRESE



Il caro energia ha condizionato le dinamiche relative ad aperture e chiusure. Secondo il report Movimprese, dal II al III trimestre le imprese attive in Umbria sono scese di 444 unità. Calo confermato, di 383 aziende in meno, se il confronto si sposta su base annuale. Nella realtà il “prezzo pagato” è ancora maggiore, se si considera il trend di crescita delle aziende operative nel 2022. “Non sarebbe andato distante dall’incremento registrato nel 2021, visto il proseguire della crescita del Pil”, si osserva dalla Camera di Commercio dell’Umbria. «Le imprese umbre hanno dimostrato di saper contenere, con enormi sacrifici in termini conti aziendali, l’impatto dei maxi aumenti dell’energia», spiega il presidente Giorgio Mencaroni. «Il numero delle aziende attive è sceso ma non come era legittimo temere di fronte al prezzo impazzito dell’energia e ai rincari delle materie prime. Tuttavia, il fatto che nel III trimestre ci sia stato un incremento delle aziende che in attesa di tempi migliori hanno congelato l’attività è il segnale che molte attività sono allo stremo, con margini aziendali scesi al lumicino». L’attenzione si sposta così sull’occupazione che nella regione per ora ha retto. Le aziende compresenti nel terzo trimestre hanno infatti aumentato il numero degli addetti del 4,2% ma visto il rallentamento dell’economia atteso, già dal quarto trimestre si teme un ridimensionamento degli occupati.