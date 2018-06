CITTÀ DI CASTELLO - Follia in un appartamento nella notte tra domenica e lunedì: una ragazzina, minorenne, è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale dopo essere stata ferita dal fidanzato, anche lui giovanissimo.



Secondo quanto si apprende, la ragazza ha riportato ferite d'arma da taglio. Probabilmente un pezzo di bottiglia di vetro, ma non si escludono le punte delle forbici. La giovane è arrivata in pronto soccorso intorno alle cinque di lunedì mattina. Le ferite fortunatamente non sarebbero gravi.



Il giovane è già stato fermato dai carabinieri. Al vaglio dei.militari i motivi che hanno portato alla lite.

