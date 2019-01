Folla di bimbi a Foligno per salutare la Befana volante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Piazza della Repubblica presa d'assalto domenica da centinaia di bambiini giunti al centro di Foligno per salutare la Befana Volante scesa dal Torrino di Palazzo Comunale e arrivata in prossimità della scalinata della Cattedrale di San Feliciano. Un evento, quello proposto ieri per il nono anno, organizzato dal Comune in collaborazione con l'associaizone Innamorati del Centro e realizzato, e reso possibile, grazie alla senibilità verso la comunità locale e soprattutto verso i bambini, espressa dai vigili del fuoco, La loro presenza è stata per l'ennemima volta essenziale grazie al volontariato che gli uomini dle 115 svolgono a livello provinciale con la loro associazione "Gianluca Pennetti Pennella". Uno spettacolo grandissimo, quello vissuto domencia nel cuore del centro storico di FOligno che ha richiamato centinaia di persone anche da fuori territorio, turisti compresi. Il volo dlela vecchina che regala dolcetti è stato reso possibile grazie al persone del Distaccamento di Foligno - in totale 15 unità - che liberi dal servizio e impegnandosi volontariamente hannod ato gioia grandissima ai bambini e ai lorofamiliari. Una volta che la Befana ha toccato terra è scattata la caccia i dolcetti e una vera e propria corsa alla foto con la vecchina. Alla riuscita dell'evento ha collaborato anche il eprsonale del Comando di Polizia Locale.