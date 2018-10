Foligno, vigili del fuoco e volontari dell'Oasi Felina, salvano tre gattini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Intervento congiunto, tra vigili del fuoco e volontari dell’Oasi Felina “La Piccola Corte dei Miracoli”: salvati tre gattini che rischiavano grosso. L’intervento è avvenuto in zona Prato Smeraldo, dalle parti di via degli Anastasi. A spiegare cosa è accaduto è Paolo Vetturini, presidente di Una (Uomo Natura e Animali) associazione che gestisce l’Oasi Felina “La Piccola Corte dei Miracoli”. «Il nostro intervento - spiega Vetturini - condotto insieme al personale dei vigili del fuoco è stato finalizzato a salvare tre gattini che da un paio di giorni si aggiravano in quella zona. Sono stati gli stessi operatori del Distaccamento dei vigili del fuoco a rifocillare i gattini scongiurandone la morte per fare. Quest’ultimo episodio, con i gattini abbandonati è l’elemento che deve far aprire - conclude Vetturini - un dibattito nazionale sul randagismo e abbandono felino».