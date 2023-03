Venerdì 24 Marzo 2023, 07:32

FOLIGNO - Telecamere con intelligenza artificiale per controllare i flussi di traffico, la mobilità veicolare e perdonale, per risolvere gli ingorghi, per la sicurezza e per dare supporto alla lotta all’inquinamento senza dimenticare l’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti, gestione parcheggi e modulazione pubblica illuminazione anche in chiave di risparmio energetico. È in sintesi il succo che spiega il piano di videosorveglianza illustrato ieri in Comune a Foligno. Un piano che è, di fatto, un progetto pilota almeno in Umbria. Saranno, infatti, complessivamente 102 le telecamere che controlleranno il traffico e le vie principali della città grazie al progetto di video sorveglianza integrata implementato dal Comune di Foligno. Le telecamere nuove – 54 – integreranno il sistema precedente. I lavori – inizieranno a metà aprile per concludersi a fine settembre – costeranno complessivamente un milione di euro. “Si tratta di un progetto pilota – è stato spiegato nel corso della presentazione del progetto – che si basa su un progetto basato sulle esigenze della città e non prevede l’installazione di telecamere a caso”. La novità del progetto è data dal fatto che c’è stato un progetto di fattibilità che ha analizzato le problematiche di viabilità e di sicurezza della città. Ci sarà il controllo dei dati - prodotti dalle telecanere - che arriveranno alla centrale operativa del comando di polizia municipale che sarà in grado di collegarsi con quelle delle altre forze dell’ordine. Con il nuovo sistema non sarà più necessario tenere impegnati gli operatori a controllare i monitor ma sarà lo stesso terminale ad inviare agli operatori ‘allert’ o richieste di intervento perché capace di segnalare anomalie. Sarà possibile coniugare il controllo della viabilità comunale e del territorio. Alla presentazione del progetto di videosorveglianza, sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Stefano Zuccarini, il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Marco Baffa, il responsabile dei servizi informativi del Comune di Foligno, Davide Castellucci, il rappresentante della ditta che ha progettato il sistema di videosorveglianza, Pierfrancesco Velli. “Il sistema – sottolinea il sindaco Stefano Zuccarini – garantirà sicurezza del territorio, decoro urbano, monitoraggio e ottimizzazione dei flussi veicolari. L’altra novità consiste nel controllo di tutti i dati che queste telecamere saranno in grado di generare, facendoli confluire alla Sala Operativa del Comando di Polizia Locale, che sarà in grado di interlacciarsi con quelle di carabinieri, polizia e guardia di finanza, creando così una rete di trasporto dati ad alta capacità e sicurezza. Non sarà più necessario tenere impegnati gli operatori a controllare costantemente i monitor, ma sarà anzi lo stesso terminale - grazie proprio all’intelligenza artificiale - ad inviare direttamente agli operatori avvisi e richieste d’intervento, essendo capace di riconoscere e di segnalare anomalie. Possiamo dire quindi, che la sicurezza delle città umbre passa da Foligno, grazie – conclude - a questo progetto che rappresenta il modello da replicare”.