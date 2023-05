Sabato 6 Maggio 2023, 09:39

FOLIGNO - Vicolo del Quattrocento trasformato, in particolare nella zona verso piazza del Grano, in un vespasiano all’aria aperta. Fioccano le segnalazioni e le lamentele dei cittadini costretti a fare lo slalom per passare da via Gramsci a piazza del Grano attraverso Vicolo del Quattrocento. Una situazione davvero al limite, e sempre più insopportabile, che è negativamente culminata qualche giorno giorno fa in uno sgradevolissimo, quanto irrispettoso, episodio. Qualcuno ha urinato vicino ad una porta laterale della Biblioteca comunale “Dante Alighieri” e la pipì è passata sotto la porta costringendo gli addetti a pulire. Qualcosa, o forse più di qualcosa, non va. In piazza del Grano in passato c’erano i vespasia pubblici, poi sostituiti con un bagno a pulizia automatica. Nel tempo quel servizio, evidentemente necessario in quella zona della città, oggi uno dei punti dell’area della movida cittadina, chiede di essere ripristinato. Il problema non riguarda solo quella zona del centro storico perché le segnalazioni di chi scambia strade e vicoli per bagni all’aperto interessano anche altre realtà. Ad oggi in centro i bagni pubblici ci sono e si trovano in via Pertichetti, zona piazza della Repubblica e all’interno del parco dei Canapè. Forse non sarebbe male pensare si aumentare il servizio magari posizionando in punti focali del cuore cittadino bagni chimici o servizi igienici pubblici similari. Senza puntare il dito contro nessuno, al di fuori ovviamente di chi, più o meno “lucido” tiene queste gravi condotte, un ragionamento va aperto. Della possibilità di aumentare il numero di bagni pubblici in centro storici si parla ormai da anni e si è rimasti fermi al confronto. Il biglietto da visita di una città, soprattutto quello di Foligno che sta vivendo una importante crescita nei livelli di presenze, passa anche per il decoro urbano. Chi ha attività o vive nelle zone interessate è al limite dell’esasperazione. Ci sono anche portoni di case, e basta fare due passi per rendersene conto, che vengono usati come vespasiani. I controlli ci sono, le pattuglie svolgono il loro lavoro. Ma c’è sempre chi, ritenendosi “furbo”, continua a tenere comportamenti fuori dalle regole. La speranza è che i nuovi sistemi di illuminazione in città e le prossime installazioni di telecamere di videosorveglianza possano contribuire a far si che tutto questo possa trovare una fine. Se ci si riuscirà ne guadagneranno tutti e soprattutto ne trarrà sicuro giovamento l’immagine complessiva della città. Gli episodi segnalati dai cittadini non vanno esasperati ma devono essere comune tenuti nella massima attenzione. Ciò anche per evitare che possano verificarsi spiacevoli episodi tra chi si comporta male e chi, invece, vuole semplicemente esercitare il diritto di poter passeggiare tranquillamente senza dove saltellare da una parte all’altra della strada per evitare spiacevoli “incontri”.