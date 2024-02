Sabato 3 Febbraio 2024, 11:49

FOLIGNO - C’è gran fermento all’interno della politica cittadina. Lunedì, stando a quanto risulta a Il Messaggero, il centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Più In Alto Foligno Civica) ufficializzerà la ricandidatura a sindaco dell’uscente Stefano Zuccarini in corsa, quindi, per il secondo mandato. Sale, quindi, a tre il numero di candidati a sindaco ufficiali. Il primo è stato Moreno Finamonti che ha lanciato la lista “La Voce di Foligno”, c’è Enrico Presilla per Alternativa Popolare e quindi Zuccarini. Salvo altre candidature il nodo che resta da sciogliere è quello della coalizione di centrosinistra. Dopo la proposta caduta sull’avvocato Marco Mariani con favorevoli, qualche distinguo e la pregiudiziale del Movimento 5 Stelle, la fase attuale è di stallo totale. Per superare questa situazione Foligno 2030 “intende proporre alla coalizione progressista le Primarie come migliore strumento per la scelta del candidato a Sindaco”. E come suo candidato avanza l’ipotesi Mario Gammarota “consigliere comunale, che si è distinto in questi 5 anni per un’opposizione molto dura alla Giunta Zuccarini, ma anche assolutamente costruttiva”. “Abbiamo convintamente partecipato ai tavoli di coalizione nella speranza di convergere su scelte ampiamente condivise. Tuttavia, i metodi ed i veti incrociati che hanno contraddistinto la recente fase di trattativa hanno provocato la situazione di stallo a cui assistiamo nella scelta del/la candidato/a. Crediamo che le primarie possano essere la via maestra per superare l’impasse”. Al voto anche la vicina Spello dove il sindaco uscente Moreno Landrini sarebbe disponibile alla candidatura che segnerebbe il suo terzo mandato. Ovviamente sarà la colazione a decidere se accogliere o meno questa disponibilità.